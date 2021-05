Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung

Prüm (ots)

Am 07.05.2021, 10.30 h, kam es in Arzfeld, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines braunen PKW/SUV vom Parkplatz unterhalb der dortigen Metzgerei auf die Bahnhofstraße einfuhr und hierbei die Vorfahrt eines PKW/SUV in weißer Farbe missachtete. Es kam trotz starker Bremsung der Vorfahrtberechtigten zu einer Streifkollision. Der Fahrer des braunen PKW/SUV setzte die Fahrt unvermittelt in Richtung Lichtenborn fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen PKW/SUV, welcher im Bereich der rechten Seite einen Schaden davongetragen haben dürfte, soll es sich um einen braunen Opel Mokka oder Ford Kuga gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise bzw. Zeugenangaben werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell