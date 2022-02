Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller entwendet

Jena (ots)

Ein hochwertiges E-Bike wurde aus einem Kellerverschlag in der Semmelweisstraße in Jena entwendet. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Kellerabteil und brachen hier in der Folge den Keller eines 52-Jährigen auf. Anschließend entwendeten der oder die Täter das Rad im Wert von 3000 Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell