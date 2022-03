Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Einbiegen zusammengestoßen

Borken (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw hat sich ein Autofahrer am Mittwoch in Borken leichte Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige befuhr gegen 15.20 Uhr die Weseler Straße aus Richtung Raesfeld kommend und wollte nach links in Richtung Bocholt auf die Anschlussstelle der B67 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 31-Jährigen: Der Velener war dabei, von der Anschlussstelle nach links in die bevorrechtigte Weseler Straße abzubiegen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bocholter in ein Krankenhaus. Dorthin kam auch vorsorglich eine 34 Jahre alte Velenerin, die im Wagen des 31-Jährigen gesessen hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell