Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf der A6 bei Neckarsulm Zeugen, die Hinweise zu einem Pkw mit einem dunklen Kasten-Anhänger geben können. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Gespanns war am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. An der Anschlussstelle Neckarsulm wechselte er kurz vor einem Fahrbahnteiler die Spur, streift diesen und bleibt an einem Verkehrszeichen hängen. Hierdurch wurde das Schild samt Betonfuß umgeworfen und landete auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer flüchtete. Zwei weitere Autos fuhren über die Teile wodurch die Reifen der Fahrzeuge platzen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Pkw mit einem großen, dunklen Kastenanhänger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Eppingen / Bad Rappenau: Zwei Radfahrer verletzt

Am Wochenende stürzten zwei Fahrradfahrer und verletzten sich. Ein 61-Jähriger wurde am Samstag bei einem Sturz von seinem Fahrrad in Eppingen verletzt. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Radweg von Stebbach in Richtung Eppingen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstanden leichte Beschädigungen. Bei einem weiteren Unfall am Freitag in Bad Rappenau wurde ein 76-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt, nachdem er mit einem Traktor kollidiert war. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wollte gegen 15.30 Uhr aus der Guttenbergstraße auf die Kreisstraße 2148 in Richtung Heinsheim abbiegen. Dort fuhr der 76-Jährige von Zimmerhof kommend. Vermutlich übersah der Traktorfahrer ihn und es kam zum Zusammenstoß. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lauffen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad wurde ein 49-Jähriger am Samstag in Lauffen verletzt. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 15.15 Uhr die Klosterstraße und wollte links in ein Gründstück einfahren. In diesem Moment wollte der Fahrradfahrer den Pkw überholen und übersah vermutlich, dass dieser zum Abbiegen ansetzte. Er versuchte noch auszuweichen und kam dabei zu Fall. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: Polizisten beleidigt und verletzt

Ein 31-Jähriger randalierte bei einer Blutentnahme im Krankenhaus in Bad Friedrichshall und im Polizeirevier Neckarsulm am Samstagabend, sodass ein Polizist verletzt wurde. Der Mann wurde gegen 18.45 Uhr durch Beamte ins Krankenhaus gebracht, da er alkoholisiert mit einem Fahrzeug unterwegs war. Er widersetzte sich durch Wegstoßen und Weglaufen den Maßnahmen und wollte aus dem Behandlungszimmer flüchten. Nur durch eine zweite Streife gelang es den Mann festzuhalten, damit der Arzt das Blut abnehmen kann. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der 31-Jährige in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Neckarsulm gebracht werden. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten. Auch auf der Dienststelle randalierte der Mann weiter und stieß sich von seinem Stuhl. Hierdurch wurde ein Polizist leicht verletzt. Der Randalierer wurde später von einem Bekannten abgeholt. Der Mann muss nicht nur mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Alkohloleinfluss rechnen, sondern auch wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Bad Friedrichshall: Dieb flüchtet

In Bad Friedrichshall wurde am Samstagabend ein Dieb auf frischer Tat ertappt, konnte aber flüchten. Der Mann begab sich gegen 22 Uhr in einen Lebensmittelhandel in der Industriestraße und packte mehrere Produkte in eine Plastiktüte. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er vom Marktpersonal beobachtet und vor Verlassen des Geschäfts angesprochen. In diesem Moment rannte er in Richtung Ausgang.Eine Verkäuferin versuchte noch ihn am Arm festzuhalten. Hierbei ließ er die Tasche fallen. Anschließend schob er einen Kunden bei Seite, der die Arme ausbreitete, um den Flüchtenden aufzuhalten. Der Kunde knickte um und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Stadtmitte. Eine Fahndung mit drei Streifen blieb erfolglos. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart beschrieben und trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke darüber. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Bad Friedrichshall: Brand - Zeugen gesucht

Vermutlich setzten Unbekannte am Samstag einen Holzstapel in Bad Friedrichshall-Kochendorf in Brand. Die Feuerwehr Bad Friedrichshall löschte die circa drei mal drei Meter große Brandstelle im Erlenweg gegen 2.30 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. An der nahegelegenen Tankstelle wurde ein unbekannter Mann mit einem grünen Sprinter gesichtet. Zeugen, die Hinweise zum Brand oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Oedheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend bei Oedheim. Ein 48-jähriger VW-Fahrer war gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit seinem 24-Jährigen Beifahrer auf der Landesstraße 1095 von Neuenstadt in Richtung Neckarsulm unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Golf auf der Brambacher Straße und wollte nach links in die Landesstraße Richtung Neckarsulm abbiegen. Er missachtete wohl die Vorfahrt des VWs und es kam zur Kollision. Die beiden 48 und 24 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizisten konnten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Löwenstein: Motorrad überschlagen

Ein 61-Jähriger wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Löwenstein schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 2106 von Reisach in Richtung Löwenstein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stürzte er vor einer engen Linkskurve, wobei sich das Motorrad überschlug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Yamaha entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Löwenstein: Saisonauftakt Motorradkontrollen

Die Verkehrspolizei Weinsberg kontrollierte am Wochenende anlässlich des Beginns der Motorradsaison gleich an vier Kontrollstellen rund um die Löwensteiner Berge. Dass die Überwachung Fahrzeuge und die Überprüfung der Fahrzeugführer sowie der gefahrenen Geschwindigkeiten notwendig ist, zeigen die Ergebnisse. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr wurden 124 Fahrzeuge überprüft und es ergaben sich 17 Beanstandungen an Motorrädern und Pkw. Insgesamt war bei acht Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen, wobei bei jeweils zwei Fahrzeugen die Verkehrssicherheit und die Umwelt beeinträchtigt waren. Es wurden sieben Mängelberichte ausgestellt und zwei Fahrzeugführern musste aufgrund gravierender technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. In einem dieser Fälle waren an einer Yamaha R1 Reifen in der falschen Größe montiert und die Auspuffanlage aufgrund der Demontage der Schalldämpfer ohrenbetäubend laut. Bei einem weiteren Fahrzeug war die Bremsanlage derart umgebaut, dass eine Weiterfahrt nicht zu verantworten war. Im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen erreichte eine Pkw-Lenkerin den Höchstwert von 115 Kilometern pro Stunde, was eine Überschreitung von 45 km/h ergab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell