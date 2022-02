Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am gestrigen Abend kam es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rockenhausen. In der Erdgeschosswohnung kam es nach ersten Ermittlungen aufgrund eines technischen Defektes zum Brand. Kräfte der Feuerwehr Rockenhausen konnten das Feuer schnell bekämpfen und verhinderten so die Ausbreitung in der Wohnung und im Rest des Hauses. Es kam zu keinen Personenschäden, alle Anwohner konnten schnell in Sicherheit gebracht werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 3.000 - 4.000 Euro. |pirok

