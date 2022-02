Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lauterecken (ots)

Eine verletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von ungefähr 45.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend in Lauterecken ereignete. Die 38-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Lauterecken in Fahrtrichtung Saarbrücker Straße. Im Einmündungsbereich Hauptstraße - Saarbrücker Straße wollte die PKW-Fahrerin links abbiegen in Fahrtrichtung Wiesweiler. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kraftfahrzeug die Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Medard und missachtete nach jetzigem Ermittlungsstand das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Die 38-jährige PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste für eine Stunde gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell