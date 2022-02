Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneut zahlreiche Schockanrufe

Donnersbergkreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldeten sich elf Geschädigte aus verschiedenen Ortschaften bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, die einen sogenannten "Schockanruf" erhalten hatten. In den meisten Fällen meldeten sich angeblich nahe Angehörige oder sonst nahestehende Personen, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt waren und daher dringend Geld benötigten. In manchen Fällen meldete sich auch ein Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter. Die Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch.

Bei der "Schockanruf-Masche" wollen die Telefonbetrüger den Verstand der Opfer sozusagen außer Kraft setzen und dadurch zu unüberlegtem Handeln verleiten. Den Opfern wird vorgetäuscht, dass sich eine geliebte Person in Gefahr befände und dringend finanzielle Hilfe bräuchte. Damit die Opfer nicht lange überlegen können, stehen bereits kurze Zeit nach dem Anruf fremde Personen vor der Haustür, um das Geld abzuholen.

Sollten solche Anrufe bei Ihnen oder einer nahestehenden Person eingehen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell