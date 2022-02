Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht Dachhaie -Betrüger-

Landstuhl (ots)

Drei männliche Personen klingelten am Mittwochnachmittag bei einem Anwohner im Ortsteil Melkerei und boten die Reinigung des Dachs sowie Holzschutzarbeiten an. Dafür wurde ein Festpreis von 5000,-Euro vereinbart. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich in den meisten derart bekannt gewordenen Fällen um unseriöse Personen mit betrügerischem Ansinnen handelt und rät davon ab, sich auf diese Haustürgeschäfte einzulassen. Vielmehr bittet die Polizei um rechtzeitige Verständigung. Im vorliegenden Fall waren die Personen mit einem blauen Peugeot 508 mit französischem Kennzeichen unterwegs.|pilan-wi

