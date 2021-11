Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelzug auf der Autobahn 28

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. November 2021, um 22:50 Uhr, kam es auf der A 28, in Fahrtrichtung Bremen, in der Auffahrt der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw aus Stuhr kam am Ende der Auffahrtkurve ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug, der von einem 24-jährigen Kraftfahrer aus den Niederlanden gelenkt wurde.

Beide Personen blieben unverletzt. Gegen den 20-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell