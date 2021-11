Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall in Prohn (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 12.11.2021, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in Prohn, Damitzer Weg, ein schwerer Arbeitsunfall. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen führte eine Firma mit einem Minibagger Abrissarbeiten an einem Wohnhaus und einer Scheune durch. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Bagger auf die Seite und traf dabei einen in unmittelbarer Nähe stehenden 22-jährigen Arbeiter. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unglückstelle verstarb. Der 21-jährige Maschinenführer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein 27-jähriger Arbeiter, der den Unfall beobachtete erlitt einen Schock. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. Bei den betroffenen Arbeitern handelt es sich um drei Brüder rumänischer Staatsangehörigkeit. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Sie werden dabei von einem Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales unterstützt. Neben den drei Funkstreifenwagen aus Barth, Stralsund und des Kriminaldauerdienstes waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Prohn und Altenpleen im Einsatz. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell