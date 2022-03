Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Motorrad (27.03.2022)

Eigeltingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto am Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit einer Ducati auf der Hauptstraße in Richtung Aach. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer war in der entgegensetzten Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Bistros bog der 22-jährige Autofahrer nach links auf den Parkplatz des Bistros ab und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der Biker und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell