POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hoher Blechschaden bei Kreuzungsunfall (26.03.2022)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, auf der Kreuzung Freibühlstraße und Grubwaldstraße passiert ist. Ein 39-jähriger Tesla-Fahrer war auf der Freibühlstraße in Richtung Pfaffenhäule unterwegs. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße kollidierte der Tesla mit einem von rechts kommenden und bevorrechtigten VW Passat einer 28 Jahre jungen Frau. Die 28-Jährige musste nach dem Zusammenstoß durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht werden. Den Schaden am Tesla schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am VW auf rund 10.000 Euro.

