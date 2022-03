Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lebensmittelmarkt (27.03.2022)

Gaienhofen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft, welcher in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, in der Hauptstraße begangen worden ist. Drei bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum des Geschäfts. Dort erbeuteten die Einbrecher eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesguts dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Gaienhofen ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07735 9710-0 um Hinweise.

