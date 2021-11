Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderwagen entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Den Diebstahl ihres Kinderwagens meldete am vergangenen Sonntag (21.11.2021) die 35-jährige Eigentümerin der Altenburger Polizei. Wie sich herausstellte, drangen unbekannte Diebe in der Zeit von Samstag (20.11.2021) zu Sonntag (21.11.2021) in den Keller des Mehrfamilienhaues in der Martin-Luther-Straße in Altenburg ein und öffneten dort zwei Kellerverschläge. Aus einem stahlen sie schließlich den genannten Kinderwagen. Ob aus dem anderen Keller ebenfalls etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen (Tel. 034747 / 4710). (RK)

