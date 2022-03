Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto im Parkhaus beschädigt und geflüchtet (26.03.2022)

Konstanz (ots)

Im Parkhaus eines Einkaufscenters auf der Bodanstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag einen grauen Fiat Panda beschädigt. Im Zeitraum zwischen 10.40 Uhr und 14.00 Uhr streifte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Seite des geparkten Fiats und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei sicherte an dem beschädigten Kleinwagen dunkle Lackantragungen, die von dem Unfallverursacher stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

