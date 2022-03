Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (27.03.2022)

Konstanz (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf der Reichenaustraße passiert ist. Eine 40-jährige Mitsubishi-Fahrerin erkannte einen an einer roten Ampel stehenden VW Sharan eines 37 Jahre alten Mannes zu spät und fuhr in das Heck des Autos. Verletzt wurde niemand. Durch die Kollision entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte den nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi in eine Werkstatt.

