POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Von der Sonne geblendet Radfahrer übersehen (26.03.2022)

Singen (ots)

Aufgrund blendender Sonne ist es am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, auf der Roseneggstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem Ford auf der Roseneggstraße. An der Einmündung zu einem Parkplatz bog die 49-Jährige nach links auf den Parkplatz ab und übersah dabei, durch die Sonne geblendet, einen auf dem Radweg entgegenkommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrer, der nach links auf die Roseneggstraße einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Pedelec in Höhe von rund 500 Euro.

