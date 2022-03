Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Grillfeuer führt zu Feuerwehreinsatz

Oberndorf (ots)

Ein Grillfeuer und ein kräftiger Windstoß haben am Sonntagmachmittag in der Sulzbachstraße trockenes Gras entflammt und zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Etwa 150 Quadratmeter einer trockenen Böschungsfläche sind in Brand geraten, weil ein Bewohner eine Grillschale angezündet hatte, die nur wenige Meter von der Böschung aufgestellt war. Die Feuerwehr Oberndorf am Neckar war deswegen gegen 13.30 Uhr mit 31 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an den Brandort ausgerückt. Sie musste aber lediglich nachlöschen, weil der Bewohner mit Schlauch und Wasser sofort zur Stelle war und eine weitere Ausbreitung verhindern konnte. Ein strafbares Verhalten stellte die Polizei nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell