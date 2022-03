Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Waldbrandgefahr

Polizei lässt Grillfeuer löschen (27.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Grillplatzbesuchern das Grillen untersage musste die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Grillplatz "Romäusquelle" zwischen Villingen und Unterkirnach. Eine Vielzahl von Besuchern nutzte das schöne Wetter, um auf dem Grillplatz mehrere Grillfeuer anzuheizen, was jedoch wegen der derzeit anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen erhöhten Waldbrandgefahr nicht erlaubt ist. Die Besucher zeigten sich einsichtig und löschten die Feuer, so dass die Gefahr eines Waldbrandes nicht mehr bestand.

Die Polizei weist wegen der anhaltenden Trockenheit auf die erhöhte Waldbrandgefahr hin. Offenes Feuer / Grillfeuer ist bei der aktuell vorliegenden Waldbrandgefahrenstufe 3 nicht erlaubt. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden.

