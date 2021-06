Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Anfahren vom Straßenrand Auto übersehen (16.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Werastraße ereignet hat. Eine 19-jährige VW Golf Fahrerin fuhr vom Straßenrand an und übersah dabei eine von hinten kommende 72-jährige BMW-Fahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Es kam Zusammenstoß der Autos mit Blechschaden.

