FW Schalksmühle: Gebäudebrand Primusschule

Schalksmühle (ots)

Die gesamte Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle* war heute Nacht an der Primusschule im Einsatz. Aufmerksame Anwohner hatten dort gegen 02:20 Uhr einen Feuerschein bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der Brand eines Teils der hölzernen Außenfassade bestätigt werden. Das Feuer hatte sich bereits von unten nach oben, über die gesamte Gebäudehöhe ausgebreitet. Fenster zu Innenräumen waren geborsten - Rauch drang massiv in diese ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schalksmühle, sowie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid-Brügge, begannen sehr schnell mit zwei C-Rohren und einem Wenderohr (von der Drehleiter) die Brandbekämpfung im Außenbereich. Parallel ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz in die Schule vor und erkundete die Lage von dort aus. Insgesamt waren fünf Trupps (jeweils zwei Feuerwehrleute) unter Atemschutz im Einsatz. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand sehr schnell unter Kontrolle bringen und so die Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile bzw. das Gebäudeinnere verhindern. Nichtsdestotrotz hat der Brand einen erheblichen Schaden verursacht, welcher nicht ohne weiteres zu beseitigen sein wird. Gemeindebrandinspektor Dirk Kersenbrock sprach von einem "schwarzen Jahr" für Schalksmühle und meinte damit die hohen Sachschäden, die nicht nur durch das Hochwasser dieses Jahr in Schalksmühle entstanden sind. Zu Personenschäden kam es bei diesem Brand nicht. 65 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zusammen mit dem DRK Schalksmühle und der Polizei knapp dreieinhalb Stunden im Einsatz. Ebenfalls sofort zur Einsatzstelle eilte Bürgermeister Jörg Schönenberg und weitere Mitarbeiter des Rathauses. Dass es zu Beeinträchtigungen des Schulbetriebs kommen wird ist absehbar. In welchem Ausmaß dies stattfinden wird, kann von Seiten der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden. Ebenfalls keine Aussagen kann die Feuerwehr zur Schadenshöhe und zur Schadensursache machen. Die Kriminalpolizei hat jedenfalls die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

