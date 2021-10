Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: 31 Sturmeinsätze

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schalksmühle (ots)

31 Sturmeinsätze / Straßensperrungen

Sturmtief Hendrik sorgte auch in Schalksmühle für einige umgestürzte Bäume. Unter anderem beseitigte die Feuerwehr Bäume auf der Klagebach, Glörstraße, Asenbach, in Rölvede und Schnarüm. Die Straßen Buchholz (ab Knochenmühle Richtung Glörfeld), Am Nocken und Richtung Sonnenscheid waren gesperrt, da dort die Beseitigung der Bäume für die Einsatzkräfte nicht gefahrlos möglich war.

Alle vier Löschgruppen waren im Einsatz und in Bereitschaft an den Gerätehäusern, um anfallende Einsätze zügig abarbeiten zu können.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell