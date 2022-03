Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autos streifen sich im Kreisverkehr (27.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist es am Sonntag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der Villinger Straße / Klinikstraße gekommen. Ein 38-jähriger Honda CR-Z Fahrer und ein 53-jähriger Honda CR-V Fahrer befuhren den zweispurigen Kreisverkehr nebeneinander, wobei es zu einem seitlichen Streifen der Autos kam. Beide Honda waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

