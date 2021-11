Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0848 --Spielotheken und Gaststätten kontrolliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal/ Lüssum Zeit: 17.11.2021, 16:00 bis 20:00 Uhr

Mitarbeiter von Polizei, Ordnungsamt und Gewerbeamt kontrollierten am Mittwochnachmittag mehrere Spielotheken und Gaststätten in Blumenthal. Sie stellten nur wenige Verstöße fest

Im Focus standen bei den Kontrollen die Einhaltung des Jugendschutzes, der Corona-Verordnung und der Gewerbeauflagen. Insgesamt wurden zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr sieben Betriebe überprüft. Dabei stellten die Mitarbeiter unter anderem Verstöße gegen die Corona-Versordnung und das Kreislaufwirtschaftsgesetz fest. In einem Fall besteht der Verdacht der Annahme illegaler Wetten. Keiner der Verstöße führte dazu, dass Spiel- oder Gaststätten geschlossen werden mussten. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben mit den Betreibern schon die Termine für die Nachkontrollen festgelegt. Auch in Zukunft wird die Polizei solche Kontrollen in Gaststätten und Spielotheken durchführen, um die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen zu überprüfen.

