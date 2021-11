Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0847 --19-jähriger Dieb vorläufig festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Humbert-Straße Zeit: 17.11.2021, 13:30 Uhr

Mittwochmittag versuchte eine Personengruppe auf einem Firmengelände ein E-Bike im Ortsteil Grohn zu stehlen. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten mehrere Männer und stoppten zudem einen 19-Jährigen beim Verladen eines gestohlenen E-Rollers. Polizisten durchsuchten mehrere Wohnungen. Gegen den 19-Jährigen werden derzeit Haftgründe geprüft.

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie mehrere Männer auf einem Firmengelände in der Friedrich-Humbert-Straße an einem Fahrrad herumhantierten. Als er daraufhin die 110 rief, ergriffen die Personen mitsamt dem Rad die Flucht. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten im Nahbereich mehrere Männer, darunter einen 25-Jährigen, der der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt ist. Ein Unbekannter entzog sich der Kontrolle, konnte aber wenig später beim Verladen eines E-Rollers in ein Taxi gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass auch der 19-Jährige bei der Polizei Bremen als Intensivtäter geführt wird. Im Zuge der Ermittlungen fanden mehrere angeordnete Durchsuchungen in Grohn statt. Dabei wurden mehrere E-Bikes als auch E-Bike-Teile, Einbruchwerkzeug und kleinere Mengen Marihuana aufgefunden.

Der 19-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und der E-Roller beschlagnahmt. Zudem wird ein Zusammenhang zu weiteren Straftaten geprüft. Die weiteren Ermittlungen zu den sicher gestellten Gegenständen dauern an, es werden Haftgründe gegen den 19-Jährigen geprüft.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell