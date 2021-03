Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210330.3 Brunsbüttel: Dalbenanfahrung in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Frachtschiff während des Ansteuerns der Schleusenanlage Brunsbüttel mit einem Dalben kollidiert. Der Dalben blieb dabei unversehrt, an dem Schiff entstanden einige Schäden.

Um 01.33 Uhr lief das Frachtschiff "ATHOS", Flagge Antigua und Barbuda, in den Alten Vorhafen der Schleusenanlage Brunsbüttel von der Elbe kommend ein. Während des Ansteuerns der Schleusenanlage kollidierte der Bug des Fahrzeugs frontal mit einem Dalben der Mole 2. Hierbei wurde der Vorsteven in zwei Meter Höhe über der Wasserlinie beschädigt, zu Schäden am Unterwasserschiff dürfte es ebenfalls gekommen sein. Eine eingehende Begutachtung des Frachters erfolgt heute. Ein technischer Defekt hat nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vorgelegen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Bis zur Klassenbestätigung sprach die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft ein Weiterfahrverbot aus. Das Frachtschiff verblieb an den Bahnhofsdalben im Nord-Ostsee-Kanal. Die Ermittlungen dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell