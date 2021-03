Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210330.2 Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Stahldalben im Alten Vorhafen

Montagmittag ist es während des Einlaufmanövers eines Schiffes zu einer Kollision mit einem Stahldalben auf der Nordseite des Vorhafens zur Alten Schleuse in Brunsbüttel gekommen. Der Dalben blieben dabei unversehrt, an dem Schiff entstanden einige Schäden.

Gegen 13.30 Uhr geriet das ostwärts unter britischer Flagge fahrende Motorschiff "Ventura" gegen einen Stahldalben des Vorhafens zur Alten Schleuse. Während an dem Stahldalben offenbar kein nennenswerter Schaden entstand, verzogen sich auf der "Ventura" durch die Kollision mehrere Spanten in Höhe der Wasserlinie und die Außenhaut wurde eingedellt.

Unfallursächlich dürfte eine undichte Hydraulikölleitung der Getriebekupplung gewesen sein, wodurch das Einkuppeln der Maschine während des Einlaufmanövers plötzlich nicht mehr möglich war und das Schiff mit geringer Fahrt gegen den Dalben stieß.

Es entstanden keine Personenschäden oder Gewässerverunreinigungen.

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft ordnete ein Weiterfahrverbot bis zur Klassenbestätigung an. Das Schiff verlegte hierfür zunächst an die Bahnhofsdalben in Brunsbüttel.

