POL-IZ: 210329.10 Marnerdeich: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Marnerdeich (ots)

Sonntagnachmittag hat sich in Marnerdeich vor einer Eisdiele eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ereignet. Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 15.30 Uhr gerieten der Insasse eines Fahrzeugs und ein Anwohner in der Nordseestraße im Bereich des dortigen, gut gefüllten Eisladens ob der aktuellen Parksituation in Streit. Im Zuge dessen erlitt der Autofahrer eine blutende Lippe, die zufällig anwesende Rettungskräfte versorgten. Was genau sich vor Ort zwischen dem 38-jährigen Verletzten und dem 57-Jährigen zutrug, ist unklar. Beide beteiligte Parteien schilderten unterschiedliche Geschehensabläufe, so dass die Marner Polizei nun dringend nach Zeugen sucht. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei den Ermittlern melden.

Merle Neufeld

