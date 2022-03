Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fahnenmast vom Marktplatz geklaut (27.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte einen Fahnenmast auf der Straße "Marktplatz" abgesägt und geklaut. Täter sägten einen Fahnenmast um, an dem die ukrainische Flagge wehte. Anschließend klauten sie den gesamten Mast. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, dies bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

