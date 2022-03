Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener landet mit Auto im Straßengraben (27.03.2022)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall gebaut hat ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Hinterzarten. Ein 31-jähriger Mercedes Fahrer war in Richtung Hinterzarten unterwegs, wobei er in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Höhe "Kaltenherberg" kam er schließlich von der Straße ab und blieb in einem Acker stecken. Die Polizei stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und jetzt mit einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt rechnen. Zu einer Gefährdung anderer Autofahrer oder zu einem Schaden am eigenen Auto kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell