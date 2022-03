Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Schwerer Unfall auf der B214 - Drei Verletzte

Badbergen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B214 bei Badbergen sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße in Richtung Holdorf. An der Kreuzung zur Holdorfer Chaussee (L75) beabsichtigte die BMW-Fahrerin nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 55-Jährigen, die mit ihrem VW in Richtung Gehrde unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, die 52-Jährige aus Fürstenau wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 57-Jährige BMW-Fahrerin und ihre 40-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und von einem Abschlepper geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell