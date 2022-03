Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand beim Grillplatz (26.03.2022)

Blumberg (ots)

Am Samstag ist es gegen 18.30 Uhr bei einem Grillplatz auf der Gemarkung "Buchbergstutz" bei der Buchberghütte zu einem Flächenbrand gekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Böschung unterhalb eines Grillplatzes in Brand. Es gelang der Feuerwehr Blumberg, die mit insgesamt 50 Personen an der Brandstelle war, die Flammen zu löschen. Dabei erhielt sie Unterstützung von Helfern der Höhenrettung Villingen-Schwenningen, der Bergrettung Wutach, der Bergwacht Furtwangen sowie von zwei Mitarbeitern des Forstamtes. Um mögliche Glutnester aufzuspüren, kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell