Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Haslach

Rottweil, Lkrs. VS und Lkrs. RW)Unfallverursacher gesucht 26.03.2022

Haslach / Rottweil (ots)

Im Zeitraum Freitagnacht, 23.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 11.45 Uhr, wurde ein geparkter Kia Sportage von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Im Tatzeitraum war der Kia an 2 Örtlichkeiten abgestellt. Zum einen kommt als Unfallstelle der Parkplatz der Bäckerei Tritschler in Haslach sowie der Parkplatz des LIDL-Marktes in Rottweil, Stadionstraße, in Betracht. Dort bemerkte der Geschädigte den Schaden an seinem Fahrzeug. Am Kia entstand im rechten Heckbereich ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

