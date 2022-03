Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (25.03.2022)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr in Stadtteil Sulgen in der Dr. Kurt-Steim-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter VW-Passat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Vermutlich beim Einfahren aus einem Grundstück wurde der Passat im Bereich des linken Hecks beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- EUR. Hinweise zum Verursacher bzw. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/2701-0 zu melden.

