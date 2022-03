Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Villingen-Schwenningen/Vöhringen, Lkrs. RW) Ford-Fahrer fährt dicht auf und bedroht bei Kontrolle Polizist

Villingen-Schwenningen/Vöhringen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle auf dem Parkplatz Hasenrain Ost bei Vöhringen im Landkreis Rottweil hat ein Ford-Fahrer einen Polizeibeamten bedroht. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Auslöser war der Verdacht eine Nötigung im Straßenverkehr und möglicherweise auch einer Straßenverkehrsgefährdung. Laut Angaben eines Autofahrers, ist der 25-jährige Fahrer des Ford Mustang mit Schweizer Zulassung in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen bei einer Geschwindigkeit von rund 150 km/h einem Autofahrer auf der linken Spur so dicht aufgefahren, dass dieser bedrängt wurde. Im weiteren Verlauf überholte er den Vorausfahrenden bei hohem Tempo dann auch noch über die rechte Fahrspur. Nachdem der Vorfall der Polizei gemeldet worden war, ist der Fahrer einige Kilometer weiter auf dem Autobahnparkplatz Hasenrain zwischen Oberndorf am Neckar und Sulz einer Kontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass im Auto eine Videoeinrichtung (sogenannte DashCam) aufgebaut war, die als Beweismittel in Frage kam. Bei der Sicherstellung des Geräts kam es zwischen den eingesetzten Polizeibeamten und dem Autofahrer, der sich unkooperativ verhielt, zu verbalen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf der 25-Jährige einen Polizisten bedrohte. Der Mann wurde daraufhin wenige Stunden in Gewahrsam genommen. Da der Fahrer, der mit seiner Frau einem Kleinkind unterwegs war und keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde auch die Staatsanwaltschaft Rottweil in die Ermittlungen eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell