POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Kellerabteil (18./24.03.2022)

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum der letzten Woche in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Reutestraße eingebrochen. Der Unbekannte betrat das Gebäude über eine unverschlossene Eingangstür. In der Folge verschaffte sich der Täter durch Abschrauben eines Holzbretts Zugang zu einem verschlossenen Kellerraum aus dem der Dieb ein hochwertiges Fahrrad und einen Werkzeugkoffer mit Baumaschinen erbeutete. Der Wert des Diebesguts dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Personen, die in der fraglichen Zeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

