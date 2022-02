Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Vereinsheim

Geldern-Walbeck (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (25. Februar 2022) haben unbekannte Täter die Tür auf der Rückseite eines Vereinsheims an der Straße Am Erlkönig aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Sie suchten offenbar die Toiletten und Umkleideräume auf, entwendet wurde aber nichts. Zudem versuchten die Täter in einen Geräteschuppen einzudringen, was jedoch nicht gelang. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell