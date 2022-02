Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand eines Carports

Goch (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Morgen des 27.02.2022, gegen 05:50 Uhr, ein freistehender Carport in Brand. Ein darunter abgestelltes und abgemeldetes Kraftfahrzeug brannte, wie auch der Carport, komplett aus. Durch die Feuerwehr Goch konnte der freistehende Carport gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden noch zwei weitere Kraftfahrzeuge leicht beschädigt, die in der Nähe abgestellt waren. Umliegende Wohngebäude waren nicht in Gefahr und es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell