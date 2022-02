Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zwei Fahrzeuge beschädigt und Radfahrer gefährdet - Unfallverursacher war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein

Weeze (ots)

Am Freitag, 25.02.22 gegen 14:45 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei der Hinweis einer Zeugin ein, dass der Fahrer eines älteren blauen Fahrzeuges mit niederländischen Kennzeichen sehr unsicher durch Weeze fahre. Kurz darauf meldeten sich Zeugen, die eine Verkehrsunfallflucht durch dieses Fahrzeug auf der Gartenstraße schilderten. Der Unfallverursacher hatte zwei geparkte Fahrzeuge touchiert und beschädigt. Des Weiteren soll er auf der Gartenstraße einen Fahrradfahrer gefährdet haben. Der ältere Herr wird gebeten, sich mit der Polizei in Kevelaer in Verbindung zu setzen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 48jährige Fahrer in Weeze angehalten und kontrolliert werden. Er war stark alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 9200 zu melden.

