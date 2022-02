Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Spiegel von BMW beschädigt

Unfallflucht

Emmerich (ots)

Auf der Gerhard-Storm-Straße ereignete sich am Donnerstag (24.02.2022) eine Verkehrsunfallflucht bei der Außenspiegel eines geparkten BMW beschädigt wurde.

Der Nutzer des BMW hatte den Wagen gegen 12:45 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Seufzerallee geparkt und bei seiner Rückkehr gegen 17:20 Uhr die Beschädigung am linken Außenspiegel entdeckt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

