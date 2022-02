Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - PKW prallt gegen Baum

32-Jähriger Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Weeze (ots)

Noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzung erlegen ist am Donnerstag (24. Februar 2022) ein 32-jähriger Mann aus Weeze. Der Mann war gegen 16:40 Uhr auf dem Veenweg in Richtung Baaler Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Skoda Octavia nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit offenbar hoher Geschwindigkeit gegen einen Straßenbaum prallte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Essener Polizei hinzugezogen. Der Skoda wurde sichergestellt, die Straße war bis in die Abendstunden gesperrt.

Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des Mannes. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell