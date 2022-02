Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Grauer Peugeot wird von weißem Lieferwagen beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (22. Februar 2022) gegen 15.30 Uhr befuhr ein weißer Lieferwagen die Straße Pesthof und touchierte beim Rangieren einen grauen Peugeot. Der Außenspiegel des Peugeot wurde beschädigt und es entstanden Lackkratzer. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt jedoch pflichtwidrig fort, obwohl auch dieser an der rechten Rückleuchte beschädigt wurde. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen sowie zum Fahrer oder zum beschädigten Lieferwagen bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

