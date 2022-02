Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrüche und Einbruchsversuche in Bunker

Kevelaer-Twisteden (ots)

Erneut ist es zu Einbrüchen und mehreren Einbruchsversuchen an der Bunkeranlage im Traberpark gekommen. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (23. Februar 2022) brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss zu einem der Lagerräume auf und entwendeten daraus zwei Ständer für Kernbohrmaschinen. Die Kernbohrer selbst waren schon in der Vorwoche aus dem Bunker gestohlen worden. Die Täter drangen in zwei weitere Lager ein, hier ist die genaue Beute noch nicht bekannt. An ebenfalls zwei weiteren Bunkern blieb es beim Einbruchsversuch. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

