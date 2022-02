Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220209 - 0148 Frankfurt/Egelsbach: Autodiebe kamen nicht weit - Festnahme nach Tesla-Klau

Frankfurt (ots)

(lei) Diebe haben am späten Dienstagabend im Frankfurter Bahnhofsgebiet eine Tesla-Limousine geklaut. Ihre Tour dauerte jedoch nicht lange, denn in Egelsbach klickten bei den beiden mutmaßlichen Langfingern kurze Zeit später die Handschellen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann und einen 14-jährigen Jugendlichen. Beide stehen im Verdacht, den weißen Wagen vom Typ 'Model 3' gegen 22.40 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße / Ecke Wiesenhüttenstraße in der Innenstadt der Mainmetropole entwendet zu haben. Zuvor sollen sie den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten auf noch unbekannte Weise gestohlen haben. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl des geparkten Gefährts und verständigte die Polizei. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen mit MTK-Kennzeichen schließlich um kurz nach 2 Uhr in Egelsbach angetroffen und gestoppt werden. Die in dem Wagen sitzenden 14 und 21 Jahre alten Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zunächst auf die Polizeiwache verbracht. Dort stellte sich heraus, dass der Jüngere als vermisste Person gesucht war und der Ältere, der auf dem Fahrersitz saß, keine Fahrerlaubnis hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen müssen die Diebe während ihrer Flucht, die unter anderem durch Oberrad und weiter über die Autobahn 661 führte, auch über eine rote Ampel gefahren und in einer 30er-Zone zudem wohl geblitzt worden sein. Fest steht, dass das Fahrzeug infolge der Fahrt obendrein an der linken Karosserieseite sowie an den Felgen beschädigt wurde. Wie und wo die Schäden entstanden sind, sprich wie genau die Fahrtroute war, muss nun noch geklärt werden.

Der Wagen wurde für weitere Spurenuntersuchungen sichergestellt. Beide Beschuldigte, auf die nun entsprechende Strafverfahren zukommen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, der vermisste Jüngere wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl in Frankfurt als auch zur Fahrt nach Egelsbach beziehungsweise zur Fahrweise des Wagens machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Frankfurt (Telefon 069/755-53111) oder der Polizei in Offenbach (Telefon 069/8098-1234). Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell