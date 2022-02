Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220209 - 0145 Frankfurt-Fechenheim: Einkaufstrolley geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 79-jährige Frankfurterin befand sich am Dienstag, den 8. Februar 2022, gegen 11.50 Uhr, mit ihrem Einkaufstrolley unterwegs durch die Fachfeldstraße. In dem Trolley befand sich ihr Einkauf, Lebensmittel im Wert von etwa 50 EUR. In Höhe der Hausnummer 57 näherte sich von hinten ein junger Mann, der versuchte, den Trolley zu entreißen. Die Geschädigte hielt zunächst dagegen, fiel dann jedoch zu Boden und verletzte sich dabei leicht an Händen und Knien. Der Täter floh mit seiner Beute und zwei weiteren Jugendlichen, die dort offensichtlich "Schmiere" gestanden hatten, in Richtung der Bregenzer Straße.

Der Haupttäter kann beschrieben werden als etwa 180 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarz glänzende Weste und eine dunkle Hose. Seine beiden Begleiter waren dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Personen, welche zu dem geschilderten Sachverhalt Hinweise geben können, das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11800 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell