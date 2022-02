Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220209 - 0147 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tresor gestohlen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (8. Februar 2022) im Bahnhofsviertel aus einem Bürogebäude einen Tresor sowie mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Männer in der Weserstraße, in Höhe des Jürgen-Ponto-Platzes, gegen 04:40 Uhr Zugang zu den im Erdgeschoss befindlichen Büroräumen eines mehrstöckigen Gebäudes. Dabei schlugen sie das Glaselement der Eingangstür ein. Während einer der beiden Männer draußen wartete und offenbar Schmiere stand, begab sich der andere über die beschädigte Tür auf die Suche nach Wertsachen. In der Folge entwendeten die beiden Einbrecher einen Tresor, den sie gemeinsam heraustrugen und mutmaßlich mit einem vor dem Gebäude abgestellten Fahrzeug abtransportierten. Neben mehreren zehntausend Euro Bargeld, die sich in dem Tresor befanden, konnten die beiden Unbekannten auch circa 15 Mobiltelefone (Marke: Apple iPhone) erbeuten.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild; trug einen Kapuzenpullover.

2. Täter: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, den unbekannten Tätern und / oder einem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52199 zu melden.

