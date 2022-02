Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

Grauer Tesla beschädigt

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (23. Februar 2022) zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr beschädigte der Fahrer eines Lkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße einen grauen Tesla. Der hintere Radlauf der linken Fahrzeugseite sowie der Heckstoßfänger wiesen einen Unfallschaden auf. Der Fahrer des Lasters setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zeugenhinweise zum Kennzeichen des Lkw oder zum Fahrer bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

