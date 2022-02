Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Issum (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, ereignete sich gegen 15 Uhr in Issum-Sevelen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Ford-Fahrer aus Issum befuhr von der Aldekerker Straße kommend die Holthuyser Straße und beabsichtigte, die Nieukerker Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Hyundai, der die Nieukerker Straße aus Richtung Sevelen kommend in Richtung Kerken befuhr. Der Hyundai kam durch den Zusammenprall von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Der 25-jährige Hyundai-Fahrer aus Duisburg und seine 54-jährige Beifahrerin aus Issum mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 38-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell