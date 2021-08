Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: zwei Mirabellenbäume abgeerntet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 21.08.2021, bis Montag, 23.08.2021, haben Unbekannte in Sitzenkirchen zwei Mirabellenbäume komplett abgeerntet. Ein Baum steht in dem Gewann "Mühlerain", der andere Baum in dem Gewann "Auf dem Berg". Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977800, geht davon aus, dass die Aberntung der Bäume eine längere Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und sucht deshalb Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben.

