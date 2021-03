Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (426) Mutmaßliche Pkw-Aufbrecher festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (28.03.2021) auf Montag (29.03.2021) gingen drei Männer geparkte Pkw in Nürnberg Mögeldorf an. Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnten die mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher festgenommen werden.

Der Zeuge beobachtete gegen Mitternacht die drei Männer im Alter von 21, 23 und 23 Jahren, wie sie sich in der Waldstraße an Türen geparkter Pkw zu schaffen machten. Der Mann rief umgehend die Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost machten sich daraufhin auf den Weg. Den Beamten gelang es, die drei Männer unweit der Tatörtlichkeit einer Kontrolle zu unterziehen. Zeitgleich überprüften weitere Polizisten die Fahrzeuge in der Waldstraße und konnten an mehreren Pkw entsprechende Aufbruchspuren feststellen. Die tatverdächtigen Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelang es den Tatverdächtigen nicht, die Fahrzeuge aufzubrechen. Es entstanden somit lediglich Sachschäden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft stellte noch in der Nacht Haftantrag gegen die Männer. Sie werden im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Marc Siegl / mc

